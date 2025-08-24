У центрі відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності. Відео

Україні заслуговують на свою державу і незалежність, як і всі інші нації, наголосив Зеленський.

У Києві відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні держава відзначає 34 річницю.

Участь в заходах брало найвище керівництво країни та іноземні гості. Трансляцію вів Офіс президента.

Серед іноземних гостей – прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник США Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветерані Великої Британії.

У вступному слові президент Володимир Зеленський наголосив, що українці заслуговують на свою державу і незалежність так само, як і всі інші.

"Україна завжди буде незалежною державою, суверенною державою, рівною серед рівних в Європі. І народом, який вітає на своїх площах лише тих, кого поважає", – сказав він.

Марк Карні запевнив у непохитній підтримці України.

"Обітниця Україна втілена в реальності Канади – мир, безпека і процвітання. Так почалася історія української діаспори в Канаді, яка нині налічує понад 1,3 млн людей", – сказав він.

Карні додав, що зараз – вирішальний момент у запеклій боротьбі.

"Підтримка міжнародної спільноти повинна посилитися. Настав час діяти", – сказав він.

Після промови канадського лідера президент нагородив державними нагородами українських захисників. Крім того, він нагородив українців за особливі заслуги, зокрема медиків, діячів культури, в тому числі – орденом Княгині Ольги співачку Джамалу.

Нагороди отримали й іноземні гості, зокрема Келлог. Він і міністр оборони Швеції отримали ордени "За заслуги" I ступеня.

Фото: скриншот Кіт Келлог іде отримувати нагороду

Орденом "За заслуги" III ступеня президент нагородив Марка Бернза – американського пастора, наближеного до президента США Дональда Трампа.

Також президент вручив бойові прапори бригад: 5 окремій важкій механізованій бригаді Сухопутних військ, 155 омбр, 48 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ, 783 окремій бригаді оперативного обладнання, полку підтримки Нацгвардії України.