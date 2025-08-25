Вчора росіяни вбили одного мешканця Донеччини і трьох поранили

Зафіксували 1 407 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Вчора у Донецькій області через російські обстріли одна людина загинула, і ще три зазнали поранень.

Як розповіли у Нацполіції, за 24 серпня зафіксували 1 407 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Білозерське, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, селища Новоселівка, Дробишеве, села Софіївка, Щурове.

Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 12 житлових будинків.

По Дробишевому росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч" і "Ураган", а також FPV-дроном. Там вбили цивільну особу, пошкодили 5 приватних будинків, три господарських споруди, три цивільних авто.

Двоє поранених – у Костянтинівці, яку ворог атакував шістьма бомбами "КАБ-250" та артилерією. Пошкоджено три багатоквартирних і приватний будинки, заклад освіти, адмінбудівлю, 4 гаражі.

У Покровську внаслідок артобстрілу пошкоджено дев’ятиповерховий будинок. У Білозерському БпЛА "Герань-2" пошкодив приватну оселю.

У результаті влучання ворожих FPV-дронів у Новоселівці Лиманської ТГ зруйнований приватний будинок, у Щуровому пошкоджена база відпочинку.

Крім того, сьогодні вночі війська РФ обстріляли Іверське Новодонецької ТГ. Там травмована цивільна особа, пошкоджено приватну оселю. Під ударом також перебував Слов’янськ. Наразі відомо про 2 пошкоджених приватних будинки.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.