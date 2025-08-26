У зв'язку зі збільшенням атак на цивільні авто можливі перекриття траси Миколаїв-Херсон

У Херсонській ОВА закликали мешканців не пересуватися трасою М-14 Херсон-Миколаїв, оскільки росіяни збільшили кількість атак дронів по цивільних авто. Збільшення активності спостерігають вечора 25 серпня.

У Херсонській ОВА закликали мешканців не пересуватися трасою М-14 Херсон-Миколаїв, оскільки росіяни збільшили кількість атак дронів по цивільних авто. Збільшення активності спостерігають вечора 25 серпня.

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, підкреслив голова ОВА Прокудін. У зв’язку з цим на трасі можливі обмеження руху.

“Наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом”, – сказав він.

Він нагадав, що про активність ворожих дронів оперативно повідомляють на каналі “Радар Херсон”.

В разі фіксації ворожих БпЛА дорогу тимчасово перекриватимуть.

Вчора російська армія вдарила дроном по автомобілю прокуратури. Пострждали двоє людей.



