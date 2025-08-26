Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

У зв'язку зі збільшенням атак на цивільні авто можливі перекриття траси Миколаїв-Херсон

Водіїв закликали користуватися іншими маршрутами. 

У зв'язку зі збільшенням атак на цивільні авто можливі перекриття траси Миколаїв-Херсон
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

У Херсонській ОВА закликали мешканців не пересуватися трасою М-14 Херсон-Миколаїв, оскільки росіяни збільшили кількість атак дронів по цивільних авто. Збільшення активності спостерігають вечора 25 серпня. 

У Херсонській ОВА закликали мешканців не пересуватися трасою М-14 Херсон-Миколаїв, оскільки росіяни збільшили кількість атак дронів по цивільних авто. Збільшення активності спостерігають вечора 25 серпня. 

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, підкреслив голова ОВА Прокудін. У зв’язку з цим на трасі можливі обмеження руху.

“Наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом”, – сказав він. 

Він нагадав, що про активність ворожих дронів оперативно повідомляють на каналі “Радар Херсон”.

В разі фіксації ворожих БпЛА дорогу тимчасово перекриватимуть. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies