У зв'язку зі збільшенням атак на цивільні авто можливі перекриття траси Миколаїв-Херсон

У Херсонській ОВА закликали мешканців не пересуватися трасою М-14 Херсон-Миколаїв, оскільки росіяни збільшили кількість атак дронів по цивільних авто. Збільшення активності спостерігають вечора 25 серпня.
Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, підкреслив голова ОВА Прокудін. У зв’язку з цим на трасі можливі обмеження руху.
“Наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом”, – сказав він.
Він нагадав, що про активність ворожих дронів оперативно повідомляють на каналі “Радар Херсон”.
В разі фіксації ворожих БпЛА дорогу тимчасово перекриватимуть.
- Вчора російська армія вдарила дроном по автомобілю прокуратури. Пострждали двоє людей.