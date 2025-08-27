Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Віткофф анонсував зустріч з українськими чиновниками у Нью-Йорку

Задоволений щоденним спілкуванням з росіянами.

Віткофф анонсував зустріч з українськими чиновниками у Нью-Йорку
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що цього тижня у Нью-Йорку зустрінеться з представниками України.

Як пише "Суспільне", про це посадовець повідомив журналістам у програмі на одному з американських телеканалів. Він також додав, що вважає "важливим сигналом" щоденні розмови з росіянами.

За словами Віктоффа, які цитує "Радіо Свобода", США сподіваються врегулювати три світові конфлікти - російсько-українську війну, війну в Газі та протистояння Ізраїлю та Ірану. Спецпосланець вважає, що це можливо зробити до кінця 2025 року.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies