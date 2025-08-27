Віткофф анонсував зустріч з українськими чиновниками у Нью-Йорку

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що цього тижня у Нью-Йорку зустрінеться з представниками України.

Як пише "Суспільне", про це посадовець повідомив журналістам у програмі на одному з американських телеканалів. Він також додав, що вважає "важливим сигналом" щоденні розмови з росіянами.

За словами Віктоффа, які цитує "Радіо Свобода", США сподіваються врегулювати три світові конфлікти - російсько-українську війну, війну в Газі та протистояння Ізраїлю та Ірану. Спецпосланець вважає, що це можливо зробити до кінця 2025 року.