Росіяни обстріляли Україну БПЛА та ракетами (доповнено)

Декілька засобів ураження впали у Чорнобильській зоні відчуження.

Росіяни обстріляли Україну БПЛА та ракетами (доповнено)
Наслідки атаки у Києві
Фото: Telegram

Упродовж ночі на 28 серпня росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Близько 3:00 Київ та Київська область опинилися під обстрілом, попередньо - балістичними ракетами.

У столиці лунали гучні вибухи. За словами мера Віталія Кличка, у Дарницькому районі пошкоджені 2 житлових будинки, в одному з них відбулося руйнування з 1 до 5 поверху. Також гасять пожежу в нежитловій забудові. У Дніпровському районі - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Також пожежа в багатоповерховому будинку. У Шевченківському - постраждала нежитлова забудова.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки у Києві загинули троє людей, серед них 14-річна дитина. Постраждали 12 людей, серед них діти.

Моніторингові канали повідомили про падіння кількох засобів ураження у Чорнобильській зоні відчуження. Є інформація про обстріл Прип'яті - відселеного міста-супутника Чорнобильської АЕС.

Також у повітрі перебувають російські борти стратегічної авіації, було застосовано крилаті ракети X-101 в напрямку Києва.

Повітряні Сили сповістили про активність МіГ-31К ворога, були здійснені пуски ракет "Кинджал".
