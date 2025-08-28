Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Келлог відреагував на масований російський обстріл Києва

«Ці кричущі атаки ставлять під загрозу мир, до якого прагне президент США», - заявив спецпредставник Трампа.

Келлог відреагував на масований російський обстріл Києва
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав кричущою атаку Росії на Київ 28 серпня.

Як ідеться в дописі генерала у соцмережі Х, це друга за масштабами повітряна атака РФ на столицю України.

«Минулої ночі Росія здійснила другу за масштабами повітряну атаку за час війни — випустила 600 дронів і 31 ракету. Ціллю стали не військові й не озброєння, а житлові райони Києва — під удар потрапили пасажирські потяги, офіси представництв ЄС та Великої Британії, а також мирні мешканці. Ці кричущі атаки ставлять під загрозу мир, до якого прагне президент США», - написав Келлог.

  • До Дональда Трампа з приводу такого масованого обстрілу 28 серпня дзвонила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а опісля заявила що Путіна треба посадити за стіл переговорів.
  • Унаслідок російської атаки на Київ є багато загиблих і поранених. Детальніше про обстріл читайте у матеріалі LB.ua.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies