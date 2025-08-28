Келлог відреагував на масований російський обстріл Києва

«Ці кричущі атаки ставлять під загрозу мир, до якого прагне президент США», - заявив спецпредставник Трампа.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав кричущою атаку Росії на Київ 28 серпня.

Як ідеться в дописі генерала у соцмережі Х, це друга за масштабами повітряна атака РФ на столицю України.

«Минулої ночі Росія здійснила другу за масштабами повітряну атаку за час війни — випустила 600 дронів і 31 ракету. Ціллю стали не військові й не озброєння, а житлові райони Києва — під удар потрапили пасажирські потяги, офіси представництв ЄС та Великої Британії, а також мирні мешканці. Ці кричущі атаки ставлять під загрозу мир, до якого прагне президент США», - написав Келлог.