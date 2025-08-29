ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я

«Сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання і надання консультацій всередині України», - заявила глава євродипломатії.

Держави Євросоюзу погодилися направити своїх військових інструкторів на територію України після встановлення перемир’я.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас у Копенгагені 29 серпня на пресконференції після завершення неформального засідання міністрів оборони ЄС, пише «Європейська правда».

За словами Каллас, міністри обговорили «європейську роль у питаннях безпекових гарантій, роль Європейського Союзу, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину».

«Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання і надання консультацій всередині України після встановлення перемир’я», — наголосила дипломат.

Вона підкреслила, що ЄС залишається найбільшим постачальником тренувань для українських військових: «Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів і маємо бути готовими зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України».

Каллас також зазначила, що паралельно цивільна місія ЄС може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак.