Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я

«Сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання і надання консультацій всередині України», - заявила глава євродипломатії.

ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Держави Євросоюзу погодилися направити своїх військових інструкторів на територію України після встановлення перемир’я. 

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас у Копенгагені 29 серпня на пресконференції після завершення неформального засідання міністрів оборони ЄС, пише «Європейська правда».

За словами Каллас, міністри обговорили «європейську роль у питаннях безпекових гарантій, роль Європейського Союзу, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину». 

«Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання і надання консультацій всередині України після встановлення перемир’я», — наголосила дипломат.

Вона підкреслила, що ЄС залишається найбільшим постачальником тренувань для українських військових: «Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів і маємо бути готовими зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України».

Каллас також зазначила, що паралельно цивільна місія ЄС може зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies