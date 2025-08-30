Другий за тиждень масований обстріл України: понад 500 ракет і дронів, постраждали 14 областей

Цієї ночі армія Росії завдала масованого удару дронами, ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом Повітряні сили виявили 582 засоби ураження.

За попередніми даними, збити вдалося 548 повітряних цілей. Станом на 9 годину напад продовжували відбивати, повідомили в Повітряних силах.

Росія використала:

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської обл. –Росія, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізкої обл.).

За попередніми даними, збили і подавили:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

“Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації”, – повідомили в ПС.

За інформацією президента Володимира Зеленського, "від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства".

Він очікує реакцію США, Європи і цього світу на цей удар. Президент закликав застосувати жорсткі тарифи та енергетичні санкції.

Фото: Повітряні сили в Telegram Відбиття атаки