Головне за суботу, 30 серпня: звільнення Мирного, майже 140 боєзіткнень, вбивство Андрія Парубія

Бойові дії на Донеччині, 136 бойових зіткнень, чергові заяви Трампа. Яким запам’ятається 1284-й день повномасштабної війни.

У Львові сьогодні, 30 серпня, вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. У поліції зазначили, що близько опівдня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі міста. Трохи пізніше інформацію про вбивство політика підтвердив президент Володимир Зеленський, додавши, що до розслідування та пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.

У Львові задля затримання вбивці Андрія Парубія оголосили спецоперацію “Сирена”.

Станом на 17:30 30 серпня вбивцю затримати не вдалося.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 серпня відбулося 136 боїв.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону. На Лиманському напрямку російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

Сили оборони вибили ворога з села Мирне біля Куп’янська Харківської області.

Про це сьогодні вранці повідомили аналітики українського OSINT-проєкту DeepState, а згодом в коментарі “Суспільному” підтвердив речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов. "Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", — повідомив Трегубов.

“Суспільне” зазначає, що раніше з цих позицій росіяни могли контролювати трасу на місто.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним відбудеться, а от щодо двосторонньої зустрічі між українським та російським лідерами президент США не має впевненості.

Про це він сказав у п’ятницю в інтерв’ю виданню Daily Caller.

Президент США також знову порівняв Україну та Росію із двома дітьми, які б’ються на дитячому майданчику.

