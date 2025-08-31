Понад 613 цілей позбулися росіяни за добу від роботи українських дронів

Угруповання Сил безпілотних систем за добу уразило 613 унікальних цілей росіян.
Про це повідомило Командування СБС.
Вдалося ліквідувати 73 окупантів і поранити 87 ворогів.
Серед інших уражень:
- 26 одиниць автомобільної техніки;
- 29 мотоциклів;
- 3 артилерійські системи;
- 1 танк;
- 3 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищили 60 безпілотних літальних апаратів противника (типу «коптер» та «крило»), а також уразили 10 точок вильоту операторів БпЛА.
«Всього протягом серпня (01–31.08) знищено/уражено 22660 цілей, з яких 5292 – особовий склад противника», - додали у Командуванні СБС.