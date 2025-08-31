Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Понад 613 цілей позбулися росіяни за добу від роботи українських дронів

Серед них - 73 знищені окупанти.

Понад 613 цілей позбулися росіяни за добу від роботи українських дронів
втрати окупантів, фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Угруповання Сил безпілотних систем за добу уразило 613 унікальних цілей росіян.

Про це повідомило Командування СБС.

Вдалося ліквідувати 73 окупантів і поранити 87 ворогів.

Серед інших уражень:

  • 26 одиниць автомобільної техніки;
  • 29 мотоциклів; 
  • 3 артилерійські системи;
  • 1 танк;
  • 3 одиниці бронетехніки. 

Крім того, знищили 60 безпілотних літальних апаратів противника (типу «коптер» та «крило»), а також уразили 10 точок вильоту операторів БпЛА.

втрати росіян
втрати росіян

«Всього протягом серпня (01–31.08) знищено/уражено 22660 цілей, з яких 5292 – особовий склад противника», - додали у Командуванні СБС.
