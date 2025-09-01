Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Сили оборони відбили механізований штурм ЗС РФ і знищили ворожу техніку

Знищено щонайменше 22 окупантів, ще 14 — поранені.

Сили оборони відбили механізований штурм ЗС РФ і знищили ворожу техніку
Фото: скріншот

Сили оборони України відбили штурм російських окупантів на одному із напрямків фронту. У результаті бойової роботи бійці ЗСУ знищили живу силу противника та ворожу техніку.

Про це повідомляють Сухопутні війська, оприлюднивши відео.

"Черговий ворожий штурм захлинувся! Воїни 118 механізованої бригади розбили механізовану групу росіян. У результаті бою знищено 2 танки, 5 бойових машин піхоти, броньований автомобіль "Тигр" та 4 мотоцикли", — ідеться у дописі.

Також, щонайменше 22 російських загарбників ліквідовані, ще 14 поранені.
