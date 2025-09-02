Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Кривому Розі пожежа забрала життя двох дітей

Ще три і жінка – травмовані.

У Кривому Розі пожежа забрала життя двох дітей
наслідки пожежі у Кривому Розі

Внаслідок пожежі у Кривому Розі загинули двоє дітей, ще троє дітей і жінка травмовані.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

2 вересня сталося загорання квартири у п’ятиповерховому житловому будинку.

Під час ліквідації пожежі назвичайники винесли із палаючої квартири двох дітей без свідомості. Медичні працівники провели реанімаційні заходи, але, на жаль, двоє дівчаток віком 2 і 5 років загинули.

«Жінку 1986 року народження та трьох дітей віком 5,7 та 13 років, госпіталізовано до прибуття рятувальників», - додали у ДСНС.
