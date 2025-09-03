На Куп’янському напрямку російські військові намагалися висвітлити свої "успіхи" через постановочні пропагандистські відео. У результаті ЗСУ ліквідували російських прапороносців. Також українські захисники спростували фейк Генштабу РФ про нібито взяття під контроль частини Куп’янська.

Про це розповіли у 10 армійському корпусі ЗСУ.

На підтвердження своєї брехні росіяни опублікували кадри, на яких їхні військові, переодягнені у цивільний одяг, позують зі своїм триколором у Купёянську. Сили оборони повідомили про ліквідацію російських прапороносців, оприлюднивши відповідні кадри.

"На Куп’янському напрямку противник намагався висвітлити свої "успіхи" через постановочні пропагандистські матеріали. Для цього ворог навіть вдавався до перевдягання у цивільний одяг та розгортання свого прапора у Купʼянську. Усі ці спроби виявилися марними. Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами", — зазначили у 10 корпусі.

Військові додали, що будь-які намагання російських окупантів використати населений пункт як декорацію для пропагандистського відео приречені на провал.