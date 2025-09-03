Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Сили оборони ліквідували російських "прапороносців" та спростували фейк щодо захоплення ЗС РФ частини Куп'янська

Російські військові продовжують безуспішні спроби висвітлити "успіхи" на фронті через постановочні відео.

Сили оборони ліквідували російських "прапороносців" та спростували фейк щодо захоплення ЗС РФ частини Куп'янська
Фото: скріншот

На Куп’янському напрямку російські військові намагалися висвітлити свої "успіхи" через постановочні пропагандистські відео. У результаті ЗСУ ліквідували російських прапороносців. Також українські захисники спростували фейк Генштабу РФ про нібито взяття під контроль частини Куп’янська.

Про це розповіли у 10 армійському корпусі ЗСУ.

На підтвердження своєї брехні росіяни опублікували кадри, на яких їхні військові, переодягнені у цивільний одяг, позують зі своїм триколором у Купёянську. Сили оборони повідомили про ліквідацію російських прапороносців, оприлюднивши відповідні кадри.

"На Куп’янському напрямку противник намагався висвітлити свої "успіхи" через постановочні пропагандистські матеріали. Для цього ворог навіть вдавався до перевдягання у цивільний одяг та розгортання свого прапора у Купʼянську. Усі ці спроби виявилися марними. Українські захисники миттєво знищують подібні демонстрації разом із ворожими штурмовими групами", — зазначили у 10 корпусі.

Військові додали, що будь-які намагання російських окупантів використати населений пункт як декорацію для пропагандистського відео приречені на провал.
