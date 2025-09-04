Російські окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні

Російські окупанти атакували комунальне підприємство Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Зранку російські військові обстріляли з артилерії територію одного з комунальних підприємств у Херсоні", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару вибухової контузії та травми зазнав 50-річний чоловік. Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Він отримує необхідну допомогу.
- Російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на цивільного мешканця Качкарівки Херсонської області.