Російські окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні

Російські окупанти атакували комунальне підприємство Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку російські військові обстріляли з артилерії територію одного з комунальних підприємств у Херсоні", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару вибухової контузії та травми зазнав 50-річний чоловік. Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Він отримує необхідну допомогу.