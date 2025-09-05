​Військового засудили до 15 років за державну зраду під час війни

Він передавав росіянам розвіддані про позиції, маршрути пересування та чисельність підрозділів ЗСУ.

Соснівський районний суд Черкас визнав винним у державній зраді військовослужбовця і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, з лютого по травень засуджений передавав представникам російських спецслужб розвіддані про позиції, маршрути пересування та чисельність підрозділів ЗСУ, ДПСУ та інших військових формувань. Контактували вони через Telegram.

Також зловмисник надсилав інформацію про військові частини, яку уточнював за допомогою картографічного сервісу Google, позначаючи дислокацію об’єктів та особового складу.

Прокурори довели, що ці дії завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України. Суд, врахувавши тяжкість злочину, ухвалив обвинувальний вирок із максимальним покаранням.

До набрання вироком законної сили військовослужбовець залишатиметься під вартою.