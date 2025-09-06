"Горіло знатно": партизани завдали удару по військовій логістиці росіян на ТОТ Луганщини

Горіла релейна шафа, яка відповідала за рух вантажу окупантів на ділянці "Луганськ" - "Станиця-Луганська".

На тимчасово окупованій території Луганщини партизани завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.

Про це інформує очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

"Бадьорий ранок може бути не тільки від кави, а й від хороших новин з тимчасово окупованої Луганської області", — зазначає Харченко.

Минулої ночі партизани Луганщини знищили чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" - "Станиця-Луганська".

Як, сказали очевидці, "горіло знатно", а "це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни", — каже Харченко.

"Український спротив продовжує набирати обертів, кожен москаль має усвідомити та відчиту на собі лють нашого народу", — додає він.