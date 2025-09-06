Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

"Горіло знатно": партизани завдали удару по військовій логістиці росіян на ТОТ Луганщини

Горіла релейна шафа, яка відповідала за рух вантажу окупантів на ділянці "Луганськ" - "Станиця-Луганська". 

"Горіло знатно": партизани завдали удару по військовій логістиці росіян на ТОТ Луганщини
Фото: скріншот

На тимчасово окупованій території Луганщини партизани завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.

Про це інформує очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

"Бадьорий ранок може бути не тільки від кави, а й від хороших новин з тимчасово окупованої Луганської області", — зазначає Харченко.

Минулої ночі партизани Луганщини знищили чергову "релейну шафу", що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги "Луганськ" - "Станиця-Луганська".  

Як, сказали очевидці, "горіло знатно", а "це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни", — каже Харченко.

"Український спротив продовжує набирати обертів, кожен москаль має усвідомити та відчиту на собі лють нашого народу", — додає він.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies