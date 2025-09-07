Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Розвідка: Північна Корея планує направляти тисячі своїх громадян для роботи в російській оборонці

Перша тисяча працівників для будівельних робіт вже приїхала на Курщину.

Розвідка: Північна Корея планує направляти тисячі своїх громадян для роботи в російській оборонці
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Кім Чен Ин планує відправити тисячі своїх громадян для роботи на оборонних підприємствах Росії та в будівництві. Перша тисяча працівників для будівельних робіт вже заїхала на територію Курської області.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.

"Давайте поглянемо на Північну Корею. Там взагалі зараз в планах тисячі представників різних спеціальностей Північної Кореї направляти на роботу, на вивчення досвіду в РФ. Причому як в оборонно-промисловий комплекс, так і для надання допомоги в будівництві, в інших галузях промисловості РФ. Йдеться про тисячі осіб. Наприклад, коли ми говоримо про 6000 північнокорейських спеціалістів для робіт у Курській області, то це велика кількість. Ми знаємо достеменно, що понад 1 тисячі вже заїхало", — зазначив Скібіцький.

Він додав, що їх вже залучають для відновлення доріг, інженерного обладнання оборонних рубежів на території Курської області. 

Північнокорейських робітників для набуття досвіду направляють для роботи на підприємствах, які виготовляють боєприпаси та озброєння, зокрема танки, БТР, БМП, БПЛА. 

Так, за словами Скібіцького, українська розвідка має дані про вербування громадян інших країн для роботи на підприємствах у зоні Єлабуги.

"Ми маємо дані про вербування громадян інших країн для роботи на підприємствах РФ. Для зони в Єлабузі. Там росіяни розвивають своє виробництво. Якщо колись починали від тисячі співробітників, то на сьогодні у них плани взагалі мати 40 000 співробітників у зоні Єлабуги, яка виробляє БПЛА. Ми фіксуємо багато іноземних громадян, які погоджуються підписати контракти, їдуть в Росію для роботи. Правда, потім багато з них підписує контракт уже з Міністерством оборони, йде воювати", — наголосив Скібіцький. 
