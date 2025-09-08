Аварійно-рятувальні роботи на місці пошкодженої внаслідок удару росіян багатоповерхівки в Святошинському районі Києва завершено.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайники врятували сімох мешканців. Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.
Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.
- Нагадуємо, в ніч 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, серед яких - дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.
- Також тієї ночі пошкоджень зазнав Кабмін, там минулося без поранених.