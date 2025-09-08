На місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи на місці пошкодженої внаслідок удару росіян багатоповерхівки в Святошинському районі Києва завершено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники врятували сімох мешканців. Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС