​Рятувальники завершили розбір завалів у Києві після атаки Росії в ніч на 7 вересня

На місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій.

​Рятувальники завершили розбір завалів у Києві після атаки Росії в ніч на 7 вересня
Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місці пошкодженої внаслідок удару росіян багатоповерхівки в Святошинському районі Києва завершено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники врятували сімох мешканців. Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Нагадуємо, в ніч 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, серед яких - дитина. Ще 11 осіб дістали поранення. 
  • Також тієї ночі пошкоджень зазнав Кабмін, там минулося без поранених. 
