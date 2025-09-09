Протягом доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини, є загиблий та постраждалі

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждала одна людина: у сел. Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка.
Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Ізюм загинув 49-річний чоловік. А у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади постраждали 11-річний і 12-річний хлопці.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль, електромережі (м. Люботин);
- у Куп'янському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Новомиколаївка), 2 складські приміщення, 2 комбайни, 2 трактори (с. Плоске), приватний будинок, 3 господарчі споруди (сел. Приколотне);
- у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Шийківка), школу і складську будівлю (с. Погонівка);
- у Берестинському районі пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, адмінбудівлю (сел. Дослідне);
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 33 людини.
Залишилися 32 людини.
Від початку роботи в Пункті зареєстровано 1930 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.