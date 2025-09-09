МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Суспільство Війна

Протягом доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини, є загиблий та постраждалі

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Протягом доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини, є загиблий та постраждалі
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина: у сел. Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Ізюм загинув 49-річний чоловік. А у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади постраждали 11-річний і 12-річний хлопці.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль, електромережі (м. Люботин); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Новомиколаївка), 2 складські приміщення, 2 комбайни, 2 трактори (с. Плоске), приватний будинок, 3 господарчі споруди (сел. Приколотне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Шийківка), школу і складську будівлю (с. Погонівка); 
  • у Берестинському районі пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, адмінбудівлю (сел. Дослідне);

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 33 людини.

Залишилися 32 людини.

Від початку роботи в Пункті зареєстровано 1930 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.
Теми: , ,
﻿
