Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про дрони РФ у Польщі: чи буде продовження, залежить від “сили дій у відповідь”

"Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати”,

Зеленський про дрони РФ у Польщі: чи буде продовження, залежить від “сили дій у відповідь”
Володимир Зеленський
Фото: ABC News

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на територію Польщі, є "вкрай небезпечним прецедентом для Європи”.

“Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО”, ‒ зазначив він. 

Зеленський підкреслив, що йдеться не про один “шахед”, який можна було б назвати випадковістю, а “щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі”. 

“Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати”, ‒ додав український лідер.

Збиття дронів у Польщі

Польща неодноразово піднімала авіації під час російських нападів на Україну, але превентивно. Кілька разів на її територію залітали засоби ураження, але Варшава казала, що це ненавмисно. Наприклад, в серпні російський дрон пробув у Польщі близько двох годин, після чого упав. Польща сказала, що то був "дрон-приманка" без бойової частини. Мілітарний пояснював, чому версія про те, що дрон туди полетів нібито через український РЕБ, не робоча. Подібні дрони мають завадозахищену навігацію, тому сценаріїв, за якими він міг залетіти у Польщу, лише два – він був направлений туди навмисно, або ж стався внутрішній збій. У разі дії засобів РЕБ при виході з зони його роботи, автопілот дрону перенаправляє його знову на ціль. Отже, залетівши на територію Польщі під дією РЕБу, “шахед” автоматично би перенаправився на ціль і бортовий комп’ютер перебудував би його маршрут до запрограмованої цілі.

10 вересня стало першим випадком, коли країні час російсько-української війни довелося щось збити. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща під час нічного російського обстрілу.

Польща є членом НАТО, в статуті якого закріплена норма про колективну безпеку в разі нападу на одну країну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генсека НАТО про збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на їхню територію. Він сказав, що перебуває з Марком Рютте на "постійному зв'язку".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies