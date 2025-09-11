​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР атакувало дроном російський корабель у Чорному морі. Судно виведено з ладу на дороговартісний ремонт

Корабель коштує близько $60 млн, загалом Росія мала таких чотири. 

ГУР атакувало дроном російський корабель у Чорному морі. Судно виведено з ладу на дороговартісний ремонт
ГУР вдарили по судну Чорноморського флоту
Фото: скриншот

Спецпризначенці Головного управління розвідки міністерства оборони вчора, 10 вересня, вдарили по ворожому кораблю MPSV0 в Чорному морі. У момент атаки він проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де зберігаються залишки Чорноморського флоту. 

Захисники вдарили по судну безпілотником українського виробництва. Влучили область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля, повідомили в ГУР. 

"Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником  українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт", – повідомили в ГУР.

MPSV07 проєкту багатофункціональних суден належить до Чорноморського флоту. Обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду і засобами РЕР. Може проводити обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт. Росія експлуатує його з 2015 року, а вартість корабля становить близько 60 млн доларів. Загалом ворог мав чотири такі судна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies