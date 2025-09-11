Спецпризначенці Головного управління розвідки міністерства оборони вчора, 10 вересня, вдарили по ворожому кораблю MPSV0 в Чорному морі. У момент атаки він проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де зберігаються залишки Чорноморського флоту.

Захисники вдарили по судну безпілотником українського виробництва. Влучили область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля, повідомили в ГУР.

"Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт", – повідомили в ГУР.

MPSV07 проєкту багатофункціональних суден належить до Чорноморського флоту. Обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду і засобами РЕР. Може проводити обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт. Росія експлуатує його з 2015 року, а вартість корабля становить близько 60 млн доларів. Загалом ворог мав чотири такі судна.