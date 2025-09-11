«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Наступний “Рамштайн” може відбутись вже в жовтні

Денис Шмигаль сподівається, що зустріч відбудеться у очному форматі.

Наступний “Рамштайн” може відбутись вже в жовтні
Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року
Фото: Міноборони Данії

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про підготовку України до наступного “Рамштайну”, повідомляє “Укрнформ”.

“Ми проговорили і готуємося з дуже конкретними такими підходами, пропозиціями, запитами до наступного “Рамштайну” вже в жовтні”, - сказав Денис Шмигаль, і висловив сподівання, що зустріч відбудеться у очному форматі.

Він наголосив, що Україна фактично знаходиться в епіцентрі формування майбутньої геополітичної системи безпеки у світі. 

В свою чергу партнери, які надають нам допомогу, зацікавлені отримувати від України можливість імплементації нашого досвіду, наших знань у їхній військовий, оборонний продукт. 

“Відповідно, це для нас є точкою росту, це для нас є можливістю, і ми зобов'язані не упустити цей момент”, - підкреслив Денис Шмигаль.

  • Міністр оборони Денис Шмигаль підбив підсумки засідання Контактної групи з питань оборони, що відбулося 9 вересня в Лондоні. За його словами, Україна отримала важливий сигнал про те, що її підтримуватимуть надалі і ця підтримка буде посилюватися. 
