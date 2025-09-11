Наступний “Рамштайн” може відбутись вже в жовтні

Міністр оборони Денис Шмигаль розповів про підготовку України до наступного “Рамштайну”, повідомляє “Укрнформ”.
“Ми проговорили і готуємося з дуже конкретними такими підходами, пропозиціями, запитами до наступного “Рамштайну” вже в жовтні”, - сказав Денис Шмигаль, і висловив сподівання, що зустріч відбудеться у очному форматі.
Він наголосив, що Україна фактично знаходиться в епіцентрі формування майбутньої геополітичної системи безпеки у світі.
В свою чергу партнери, які надають нам допомогу, зацікавлені отримувати від України можливість імплементації нашого досвіду, наших знань у їхній військовий, оборонний продукт.
“Відповідно, це для нас є точкою росту, це для нас є можливістю, і ми зобов'язані не упустити цей момент”, - підкреслив Денис Шмигаль.
- Міністр оборони Денис Шмигаль підбив підсумки засідання Контактної групи з питань оборони, що відбулося 9 вересня в Лондоні. За його словами, Україна отримала важливий сигнал про те, що її підтримуватимуть надалі і ця підтримка буде посилюватися.