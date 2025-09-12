Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Поліцейські та волонтери евакуювали з Ярової на Донеччині 5 людей

Серед евакуйованих - чоловік жінки, яка загинула від російського удару.

Поліцейські та волонтери евакуювали з Ярової на Донеччині 5 людей
Архівне фото
Фото: Скріншот з відео

З селища Ярова Донецької області “білі янголи” й волонтери евакуювали ще 5 людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Серед евакуйованих цього разу - 64-річний чоловік, що втратив тут дружину, з якою прожив 25 років. Він забрав з собою кішку з кошенятами й собаку Кроша.

Жінка попросила поліцейських приїхати за нею пізніше, бо ще не поховала чоловіка. 

“На мене два трупи впали, якби не вони – я б теж там залишилась”, - розповіла жінка.

Крім того, внаслідок одного з прильотів розбило будинок 81-річного чоловіка, який шукатиме притулку в більш безпечному місці.

Ще одна родина з трьох осіб переїжджає вже вчетверте. 

  • Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого 25 людей загинули. Окупанти атакували людей під час видачі пенсії.
