Невідомі пошкодили дах і зрізали хрест із храму УГКЦ у Польщі

Посольство України терміново надіслало ноту до МЗС Польщі.

пошкоджений храм УГКЦ у Польщі
Фото: Facebook/Vasyl Bodnar

13 вересня, напередодні свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього, невідомі особи пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Легниці в Польщі.

Про це повідомив український посол у Польщі Василь Боднар.

За його словами, посольство України терміново надіслало ноту до МЗС Польщі, а Генеральне консульство у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів «із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців».

«Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі», - наголосив Боднар.

Посол також закликав «польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві». 
