Вибухи вчора пролунали на залізничній станції між містами Васильків та Боярка.

Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі.

Про це повідомили в обласній поліції.

Вчора о 23:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції між містами Васильків та Боярка відбуваюся вибухи.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, унаслідок чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь.

Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила.

Суспільне з посиланням на Генштаб раніше повідомило, що у потязі, який перевозив військовий вантаж, сталася детонація боєприпасів.

Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зі свого боку повідомила, що внаслідок вибуху у вагоні поїзда пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі міста Боярка.

ДСНС та Укрзалізниця ліквідовують наслідки, аби до вечора відновити рух потягів на ділянці інциденту.

Повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки, укладаються нові рейки замість пошкоджених.

Фото: t.me/svyrydenkoy

Фото: t.me/svyrydenkoy