На Харківщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних

Унаслідок ворожої атаки поранень зазнали 40-річний і 71-річний чоловіки. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю потрібну допомогу.

За попередніми даними, вранці російські окупанти вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто у Боровій.

