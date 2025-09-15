Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
На Харківщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних

Росіяни скинули вибухівку на цивільне авто у Боровій.

На Харківщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Унаслідок російського обстрілу у Боровій Харківської області поранень зазнали двоє цивільних. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Боровій", — зазначає Синєгубов.

За попередніми даними, вранці російські окупанти вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю. 

Унаслідок ворожої атаки поранень зазнали 40-річний і 71-річний чоловіки. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю потрібну допомогу.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в Куп'янську постраждали двоє чоловіків.
﻿
