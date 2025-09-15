На Харківщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних

Унаслідок російського обстрілу у Боровій Харківської області поранень зазнали двоє цивільних.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Боровій", — зазначає Синєгубов.
За попередніми даними, вранці російські окупанти вдарили fpv-дроном по цивільному автомобілю.
Унаслідок ворожої атаки поранень зазнали 40-річний і 71-річний чоловіки. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю потрібну допомогу.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в Куп'янську постраждали двоє чоловіків.