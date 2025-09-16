Глава держави заявив, що такі дії означають “певним чином вступати в конфлікт”.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія «воліє» не підтримувати створення безпольотної зони над Україною.

Про це він сказав в ефірі румунського телебачення.

Однак він зазначив, що залежно від розвитку подій Румунія може переглянути цю точку зору.

«Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути [...] Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими тлумаченнями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт», – уточнив Нікушор Дан в ефірі Antena 3.

Раніше колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія вважатиме створення силами НАТО безпольотної зони над Україною оголошенням війни.

Після того як минулого тижня велика кількість російських дронів увійшла до повітряного простору Польщі, НАТО розгорнуло додаткові винищувачі на її східному фланзі. Цей розвиток подій викликав дискусії в Європі щодо розширення захисту над західною Україною та збивання російських дронів або ракет, що діють там.