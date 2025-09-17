​Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів, 5 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб
- танків – 11189 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23277 (+3) од
- артилерійських систем – 32846 (+36) од
- РСЗВ – 1490 (+0) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61878 (+108)
- спеціальна техніка – 3965 (+0).