​Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 097 450 солдатів.

