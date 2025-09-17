«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
​Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 097 450 солдатів. 

​Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів, 5 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 097 450 (+1020) осіб 
  • танків – 11189 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23277 (+3) од
  • артилерійських систем – 32846 (+36) од
  • РСЗВ – 1490 (+0) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61878 (+108)
  • спеціальна техніка – 3965 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
