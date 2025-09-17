Вбивство безпритульного кота біля «Фори» в Ірпені: волонтери збираються на пікет, щоб справу не зам’яли

В Ірпені Київської області днями спалахнув скандал через жорстоке поводження з твариною. На сторінці громадської організації «Центр захисту тварин» у Фейсбуці одна з активісток руху Ніна Прокопець повідомила , що 20 серпня працівники супермаркету «Фора» на вулиці Центральній, 29 (ТЦ Irpin City) задушили безпритульного кота. «Керуюча магазином Лохвицька Леся (на сьогоднішній день її звільнили) своїми руками задушила безпритульного котика, який знаходився біля рампи магазину. Їй в цій чорній справі допомагала сортувальниця Світлана Федоренко. Інші, байдужі робітники Назар Дзюба, Дмитро Швап просто спокійно спостерігали за цим жахливим злочином!..», — написала зоозахисниця.

Зоозахисники: це вже не вперше, коли злочини проти тварин залишаються без уваги

Фото: facebook/Нина Прокопец

Пізніше з’явилась інформація, що чорного чотирилапого безхатченка, який вже кілька років поспіль годувався біля супермаркету, співробітниці магазину задушили фуфайкою.

Учасники ГО “Центр захисту тварин” подали заяви правоохоронцям. За фактом жорстокого поводження з твариною Бучанська окружна прокуратура 13 вересня відкрила кримінальне провадження. «За даними перевірки, до вчинення правопорушення можуть бути причетні працівники закладу. Слідчими відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 КК України (умисне жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, покарання – від арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років – Ред.)», – повідомила Київська обласна прокуратура.

Тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту та причетних осіб. За дорученням прокурорів Бучанської окружної прокуратури, підрозділи поліції мають провести профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу, щоб запобігти випадкам жорстокого поводження з тваринами у майбутньому.

Злочин стався 20 серпня. І тільки 15 вересня з’явилася офіційна реакція торговельної мережі на подію. ТОВ «Фора» запевняє, що керівництво дізналося про неї зі звернень гостей на «гарячу лінію» та в соцмережах. «Ця новина нас дуже засмутила й занепокоїла. Ми провели внутрішню перевірку і вжили можливих заходів у межах своїх повноважень. Трудові відносини з керуючою магазином розірвано. Ми щиро розуміємо та розділяємо бажання суспільства отримати чіткі відповіді та справедливу реакцію», – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook/ФОРА

Але 17 вересня активісти ГО «Центр захисту тварин» звернулись до LB.ua – вони занепокоєні, що винних не покарають.

«У «Фори» є відео, але взяти його не можемо, бо немає на те санкції – через те, що не відкрите провадження. А відео можуть знищити протягом 10 днів», — говорить Олена Аль-Хамед, активістка «Центру захисту тварин».

Про подію Олена дізналася від знайомих, що працюють у тому магазині. Каже, коли подзвонили і розповіли, спочатку не повірила. Але помітила, що кіт, якого регулярно підгодовували, зник, а потім дізналась, що є і відеодокази, і свідки. «Загнали в куток, цілеспрямовано ловили. У них вночі був прийом товару чи щось таке, і Лохвицька наказала Світлані принесли фуфайку з рукавицями і особисто задавила тварину, — розповідає волонтерка. – А потім хлопці просто принесли пакет для сміття і викинули».

У практиці ірпінських зоозахисників це вже не вперше, коли злочини проти тварин залишаються без уваги, стверджує вона. Тож, попри те, що заяви до поліції написали кілька людей одночасно і є офіційне повідомлення Київської обласної прокуратури, що кримінальне провадження відкрито, волонтери не довіряють цій інформації.

«Наша правоохоронна система не бажає такими речами займатися, бо «це всього лиш кіт», таке і раніше бувало, — говорить Олена. — Ми так не вважаємо, особливо після останньої евакуаційної поїздки на Харківщину, коли витягували тварин під російськими дронами. А тут до них таке жахливе ставлення».

LB.ua звернувся до Fozzy Group з проханням прокоментувати ситуацію та на момент публікації відповіді ще не отримав.

У «Центрі захисту тварин» ситуацією обурені і обіцяють справи не полишати без контролю. «Буду піднімати людей — у нас багато однодумців, підемо на пікет, влаштуємо мирний мітинг з плакатами, — говорить Олена. — Звертатимемося знову і знову до поліції, мовчати не будемо. Ми цього кота і під час окупації не кидали, врятували».

Фото: facebook/Олександр Тодорчук Евакуація тварин

Прокуратура запевняє: справа — в реєстрі, розслідування триває

У прес-службі Київської обласної прокуратури LB.uaзапевнили, що справу стовідсотково внесли у ЄРДР і жодні махінації з цим неможливі, якщо інформація про внесення була офіційно опублікована (зрештою, вона датується, і внести дані заднім числом неможливо).

«Бучанська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з твариною і, за попередніми даними перевірки, до вчинення цього правопорушення можуть бути причетні працівники супермаркету. Слідчими поліції відділення №2 Бучанського районного управління поліції відомості за цим фактом внесено до ЄРДР, — підтвердили нам у прес-службі. — Ще тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цього прикрого інциденту та всіх причетних осіб».

299 стаття Кримінального кодексу насправді застосовується в Україні все частіше. Лише за п’ять місяців цього року Генпрокуратура зафіксувала 386 справ за жорстоке поводження з тваринами, повідомляє Опендатабот. Це — рекорд: за рік справ про жорстокість до тварин побільшало у 3,7 разів (105 за аналогічний період 2024 року). Попередній рекорд фіксували у 2020-му — 220 справ за рік.

Справи про жорстокість до тварин стали ефективніше розслідуватись, вважають аналітики компанії. Так, у попередні роки підозру вручали лише у 20% випадків, тобто, у кожній п’ятій справі. Цьогоріч підозру отримали вже у 80% справ. Щоправда, через різкий сплеск менше справ за 299 статтею ККУ дійшли до суду: з 13-15% у попередні роки цей показник скоротився до 4%. За даними пошуковика по судовому реєстру “Бабуся” (ШІ-помічник), цьогоріч суди винесли 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами.

Деякі злочинці отримують реальні терміни ув’язнення за жорстокість до тварин, як от мешканець Львівщини, що до смерті забив битою собаку, — 5 років ув’язнення. Але не рідкість у реєстрі й справи, де порушників закону карали штрафами та умовними термінами. Кримінальних проваджень за 299 статтею ККУ все більше, бо дається взнаки просвітницька робота зоозахисників, так прокоментувала дані аналітики Опендатабот Анастасія Гевчук, юристка-аналітикиня законодавства організації з порятунку тварин та довкілля UAnimals.

Люди відчувають підтримку громадських організацій і стали частіше повідомляти про порушення. Інструментів для цього побільшало: відбувся запуск чат-ботів, куди можна повідомити про жорстоке поводження з тваринами, опубліковані шаблони заяв для подачі в поліцію, а для правоохоронців UAnimals проводили спеціалізовані тренінги – підвищували обізнаність у фіксації таких справ.