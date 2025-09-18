Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
​У Запорізькій області під час диверсії загинули 18 офіцерів штабу 35-ї армії РФ

Вогонь охопив командний пункт, частину тіл не вдалося евакуювати.

​У Запорізькій області під час диверсії загинули 18 офіцерів штабу 35-ї армії РФ
втрати росіян, фото ілюстративне
Фото: скрин

30 серпня в районі населеного пункту Воскресенка Запорізької області сталася диверсія, внаслідок якої загинули 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії Росії.

Про це повідомляє проєкт «Хочу жить».

За даними джерел, невідомі підпалили суху траву поблизу командного пункту. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі, через сильне задимлення та отруєння чадним газом офіцери не змогли врятуватися. Тіла ще п’ятьох росіян не вдалося евакуювати.

Пожежа повністю знищила частину командного пункту, що унеможливило порятунок та ідентифікацію окремих тіл.
