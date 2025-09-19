В Україні викрили міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав понад 4,5 тисячі громадян з країн ЄС та Центральної Азії, передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, учасники організації діяли під виглядом «юристів», які пропонували допомогу в поверненні грошей після співпраці з фейковими онлайн-брокерами.

Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та європейських країн, надсилали підроблені документи, представлялися працівниками «судових» чи «податкових» органів і вимагали оплати «комісій» та «зборів».

У деяких випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб зробити черговий платіж.

За попередніми даними, загальна сума збитків перевищує 186 млн грн. Частину прибутків організатори вкладали у нерухомість, землю та дорогі автомобілі.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці.

Дев’ятьох осіб затримали, їм повідомили про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації.

Розслідування триває, українські правоохоронці співпрацюють із колегами з Казахстану.