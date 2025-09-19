Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
В Україні викрили міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав понад 4,5 тисячі громадян з країн ЄС та Центральної Азії

Загальна сума збитків перевищує 186 млн грн.

Фото: прокуратура

В Україні викрили міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав понад 4,5 тисячі громадян з країн ЄС та Центральної Азії, передає Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, учасники організації діяли під виглядом «юристів», які пропонували допомогу в поверненні грошей після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. 

Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та європейських країн, надсилали підроблені документи, представлялися працівниками «судових» чи «податкових» органів і вимагали оплати «комісій» та «зборів». 

У деяких випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб зробити черговий платіж.

За попередніми даними, загальна сума збитків перевищує 186 млн грн. Частину прибутків організатори вкладали у нерухомість, землю та дорогі автомобілі.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці. 

Дев’ятьох осіб затримали, їм повідомили про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації.

Розслідування триває, українські правоохоронці співпрацюють із колегами з Казахстану.
