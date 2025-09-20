Зеленський: коли кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: коли кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Спроможності виготовляти далекобійні дрони зараз залежать лише від фінансування, сказав він. 

Зеленський: коли кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом
ураження Рязанського НПЗ
Фото: Генштаб

Кількість дронів в Україні стала більшою – це можна зрозуміти з результатів нещодавніх операцій з ураження цілей в Росії. Однак їх все ще недостатньо порівняно з тими показниками, яких президент Володимир Зеленський дав завдання досягнути виробникам і міністерству оборони. 

Зараз питання полягає лише в фінансах. Виробництво саме далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить лише від коштів, сказав президент Зеленський на зустрічі з журналістами 19 вересня. 

"Як тільки кількість дронів буде співставною з «руськими» – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше", – сказав він. 

Далекобійні дрони витрачають не лише на нафтопереробні заводи, а й на військові об'єкти, зокрема склади і місця зберігання дронів. 

Стосовно реакції партнерів на українські операції президент сказав: 

"Ми всі вважаємо, що логістична операція на сьогодні одна із найсильніших. Логістична операція – це коли аеропорти «руських» не працюють. Немає знищення цивільного населення – я говорю вам про реакцію партнерів. Бо цивільне населення живе, а логістика «руських» не працює. На такій великій території, зрозуміло, що це дуже дієва операція.

  • Цього літа і осені Україна значно збільшила кількість далекобійних атак по російських НПЗ і арсеналах. Сили оборони атакують нафтові об'єкти, аби зменшити прибутки ворога та знизити кількість постачань пального для армії окупантів. Росія вже почала стикатися з дефіцитом бензину. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies