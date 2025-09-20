Зеленський: коли кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Спроможності виготовляти далекобійні дрони зараз залежать лише від фінансування, сказав він.

Кількість дронів в Україні стала більшою – це можна зрозуміти з результатів нещодавніх операцій з ураження цілей в Росії. Однак їх все ще недостатньо порівняно з тими показниками, яких президент Володимир Зеленський дав завдання досягнути виробникам і міністерству оборони.

Зараз питання полягає лише в фінансах. Виробництво саме далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить лише від коштів, сказав президент Зеленський на зустрічі з журналістами 19 вересня.

"Як тільки кількість дронів буде співставною з «руськими» – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше", – сказав він.

Далекобійні дрони витрачають не лише на нафтопереробні заводи, а й на військові об'єкти, зокрема склади і місця зберігання дронів.

Стосовно реакції партнерів на українські операції президент сказав:

"Ми всі вважаємо, що логістична операція на сьогодні одна із найсильніших. Логістична операція – це коли аеропорти «руських» не працюють. Немає знищення цивільного населення – я говорю вам про реакцію партнерів. Бо цивільне населення живе, а логістика «руських» не працює. На такій великій території, зрозуміло, що це дуже дієва операція.