У неділю відключатимуть світло користувачам до чотирьох черг одночасно

7 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.
Про це повідомило Укренерго.
«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - пояснили у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 3 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.
Укренерго попередило, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись.