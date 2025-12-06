Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаЕкономікаДержава

У неділю відключатимуть світло користувачам до чотирьох черг одночасно

Час і обсяг застосування обмежень можуть змінитюватись. 

відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

7 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - пояснили у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 3 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.

Укренерго попередило, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 
