У неділю відключатимуть світло користувачам до чотирьох черг одночасно

Час і обсяг застосування обмежень можуть змінитюватись.

7 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - пояснили у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 3 до 4 черг;

графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.

Укренерго попередило, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись.