Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, постраждали рятувальники

Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі.

Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівщини. Під ворожий удар потрапили рятувальники.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Всього за добу ворог обстріляв 18 населених пунктів Чернігівщини. 54 удари. Майже постійно атаки ударних безпілотників", — ідеться у повідомленні.

У громаді Ніжинського району ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. Унаслідок атаки поранені двоє вогнеборців, їх госпіталізовано. 

"Це вже вдруге на Чернігівщині за тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики: наносять удар, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники", — наголошує Чаус. 

Також удень під атакою ударних безпілотників опинився Чернігів. Є пошкодження обʼєкту інфраструктури.

Ворог атакував FPV-дронами населені пункти у Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській громадах. Пошкоджені будинки після прильотів у Семенівці, Сновську.
