Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, постраждали рятувальники

Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі.

Російські окупанти атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівщини. Під ворожий удар потрапили рятувальники.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Всього за добу ворог обстріляв 18 населених пунктів Чернігівщини. 54 удари. Майже постійно атаки ударних безпілотників", — ідеться у повідомленні.

У громаді Ніжинського району ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. Унаслідок атаки поранені двоє вогнеборців, їх госпіталізовано.

"Це вже вдруге на Чернігівщині за тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики: наносять удар, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники", — наголошує Чаус.

Також удень під атакою ударних безпілотників опинився Чернігів. Є пошкодження обʼєкту інфраструктури.

Ворог атакував FPV-дронами населені пункти у Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській громадах. Пошкоджені будинки після прильотів у Семенівці, Сновську.