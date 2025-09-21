Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
На Запоріжжі сталася масштабна пожежа на території кінного клубу

Горіло одноповерхове складське приміщення площею 1000 кв. м. 

На Запоріжжі сталася масштабна пожежа на території кінного клубу
Фото: ДСНС

Сьогодні в одному з селищ Запорізького району виникла пожежа на території кінного клубу. На місці події зʼясувалося, що горить одноповерхове складське приміщення площею 1000 кв. м, вогонь розповсюдився на площі 500 кв.м. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам удалося локалізувати та ліквідувати пожежу і запобігти подальшому розповсюдженню вогню та перекиданню полум’я на поруч розташовані споруди.

"Гасіння ускладнювалося горінням великої кількості заготовленого сіна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося вчасно локалізувати займання та запобігти розповсюдженню на поруч розташовані споруди", - йдеться в повідомленні.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі та загасили полум’я. 

Причина пожежі встановлюється. Ведеться розслідування.




