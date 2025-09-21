На Запоріжжі сталася масштабна пожежа на території кінного клубу

Сьогодні в одному з селищ Запорізького району виникла пожежа на території кінного клубу. На місці події зʼясувалося, що горить одноповерхове складське приміщення площею 1000 кв. м, вогонь розповсюдився на площі 500 кв.м.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам удалося локалізувати та ліквідувати пожежу і запобігти подальшому розповсюдженню вогню та перекиданню полум’я на поруч розташовані споруди.

"Гасіння ускладнювалося горінням великої кількості заготовленого сіна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося вчасно локалізувати займання та запобігти розповсюдженню на поруч розташовані споруди", - йдеться в повідомленні.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі та загасили полум’я.

Причина пожежі встановлюється. Ведеться розслідування.

Фото: ДСНС