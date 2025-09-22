Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

Штурмові війська підсилять активність оборони та ефективність контрнаступів, - Генштаб

Вони діятимуть на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема. 

Штурмові війська підсилять активність оборони та ефективність контрнаступів, - Генштаб
Андрій Ковальов
Фото: armyinform.com.ua

Створення Штурмових військ підвищить активність і стійкість оборони, а також збільшить ефективність контрнаступальних дій.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

"На четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це прийнято рішення створити у структурі Збройних сил України Штурмові війська як окремий рід військ. Це логічний етап розвитку Збройних сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою. Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій", - зазначив Ковальов.

Він зауважив, що між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності.

Штурмові війська - це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема. Наприклад, - прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту. Головне завдання ШВ - швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їхня задача вести наступальні, штурмові та рейдові дії.

"Штурмові війська можуть застосовуватись для прориву оборони та забезпечення введення в бій основних сил", - пояснив Ковальов.

Десантно-штурмові війська, на відміну від Штурмових, застосовуються у складі бригад або угруповань і призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій. У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів.

Крім того, ДШВ застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.

"Окремі штурмові полки та батальйони уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту. Зараз створено управління Штурмових військ Збройних сил України і начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько", - повідомив Ковальов.

Він додав, що незабаром Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом ЗСУ.
