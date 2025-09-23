СБУ заочно повідомила про підозру російському судді, який відправив полонених нацгвардійців до тюрми.

За даними слідства, йдеться про суддю Південного окружного військового суду рф Олексія Магомадова.

Як встановило розслідування, 11 вересня 2024 року він призначив 17 років позбавлення волі в колоні суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України.

Щоб влаштувати показове «судилище», Магомадов використав надумані обвинувачення проти воїна Сил безпеки та оборони.

Тим самим рашист продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії.

На підставі задокументованих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Раніше Служба безпеки кваліфікувала за цією ж статтею злочини з боку ще двох суддів-рашистів: Костянтина Простова та Сергія Образцова, які призначали тюремні строки українським полоненим.