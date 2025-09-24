​Сили ППО збили 126 російських безпілотників із 152

У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну 152 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ Криму). Близько 80 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Як повідомлялося, в ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну трьома "Іскандерами" і 115 безпілотниками.