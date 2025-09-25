Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Через російські обстріли знеструмлено ділянки залізниці в двох областях

Пасажири та персонал двох потягів пішли в укриття.
Через російські обстріли знеструмлено ділянки залізниці в двох областях

Пасажири та персонал двох потягів пішли в укриття.

Через російські обстріли знеструмлено ділянки залізниці в двох областях
ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

"Укразалізниця" повідомила у Telegram про знеструмлення окремих ділянок у Миколаївській та Кіровоградській областях через російські обстріли. 

Пасажири та персонал двох поїздів - №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг та №8/7 Одеса - Харків - були змушені перейти в укриття. Згідно з попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Пошкодженими відтинками маршруту пізніше мають пройти потяги №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса. На всі знеструмлені дільниці спрямовують тепловози. Перевізник попереджає, що поїзди прибудуть в пункти призначення із затримками.  
