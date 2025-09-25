Свириденко: ​Відключення світла і газу за борги під час опалювального сезону неприпустимі

Кабінет міністрів доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні.
Про це повідомила преʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
"Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні", - написала Свириденко в Telegram.
Вона наголосила, що постачання світла і газу має бути безперебійним.
"Тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - зазначила Свириденко.
Вона додала, що мета таких рішень - гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак Росії.
- Мораторій на відключення боржників діяв з весни 2022 року. Повідомлялося, що на час війни в Україні заборонять стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.
- Минулого року ряд скасував мораторій. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників".