Свириденко: ​Відключення світла і газу за борги під час опалювального сезону неприпустимі

Кабінет міністрів доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні.

Про це повідомила преʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні", - написала Свириденко в Telegram.

Вона наголосила, що постачання світла і газу має бути безперебійним.

"Тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що мета таких рішень - гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак Росії.