Трьох посадовців Київського авіаінституту підозрюють у заволодінні 16,6 млн грн бюджетних коштів через «мертві душі»

Йдеться про схему фіктивного працевлаштування.

Трьох посадовців Київського авіаінституту підозрюють у заволодінні 16,6 млн грн бюджетних коштів через «мертві душі»
Фото: Офіс генпрокурора

Трьом посадовцям ДУ «Київського авіаційного інституту» повідомлено про підозру у заволодінні понад 16,6 млн грн бюджетних коштів через «мертві душі», повідомляє Офіс генпрокурора. 

Слідством встановлено, що у період з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування.

На роботу було оформлено 89 так званих «мертвих душ». Заробітна плата цим «працівникам» нараховувалася без фактичного виконання ними будь-яких обов’язків, після чого кошти знімалися з банківських карток і привласнювалися учасниками схеми.

У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено документи та носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
