ЦПД: Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокації для початку Третьої світової війни"

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокації для початку Третьої світової війни"

Росія намагається виправдати свої злочини.

ЦПД: Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокації для початку Третьої світової війни"
Фото: ЦПД

На тлі інцидентів з дронами у різних державах Європи російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокації для початку Третьої світової війни". 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Офіційна представниця мзс росії марія захарова, посилаючись на вигадані "джерела" в угорських медіа, заявила, що Київ начебто готує операцію "під чужим прапором" у Польщі та Румунії. За її словами, для провокації будуть використовуватися "відремонтовані російські дрони "Герань", — зазначають у ЦПД.

Кремль намагається створити "інформаційне алібі" для своїх злочинів. Подібні заяви можуть бути ознакою підготовки Росією нових провокацій із застосуванням дронів у країнах Європи з подальшими спробами звинуватити у цьому Україну. 

Росія намагається залякати європейців "Третьою світовою війною", дискредитувати Україну перед партнерами по НАТО та зняти з себе відповідальність за власну агресивну поведінку.

  • Останнім часом у Європі фіксують постійно невідомі дрони над різними об’єктами. Так, у ніч на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies