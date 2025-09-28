Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росіяни атакували Конотопську громаду Сумщини, є постраждалі

Двоє людей зазнали травм.

З ночі Сумська область перебуває під ворожою атакою БпЛА. У Конотопській громаді постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Вранці російські безпілотники атакували Конотопську громаду. За медичною допомогою звернулися двоє постраждалих цивільних – чоловік та жінка", — ідеться у повідомленні. 

Медики діагностували у них легкі ушкодження.

Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків атаки, дотримуючись заходів безпеки. 

"Загроза нових ударів зберігається – мешканців закликаю не ігнорувати сигнали тривоги", – наголошує Григоров.
