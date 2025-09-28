Росіяни атакували Конотопську громаду Сумщини, є постраждалі

З ночі Сумська область перебуває під ворожою атакою БпЛА. У Конотопській громаді постраждали двоє людей.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Вранці російські безпілотники атакували Конотопську громаду. За медичною допомогою звернулися двоє постраждалих цивільних – чоловік та жінка", — ідеться у повідомленні.
Медики діагностували у них легкі ушкодження.
Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків атаки, дотримуючись заходів безпеки.
"Загроза нових ударів зберігається – мешканців закликаю не ігнорувати сигнали тривоги", – наголошує Григоров.
- Уночі російський ударний БпЛА атакував автомобільну стоянку у місті Суми. Загорілися вантажні автомобілі.