На Харківщині двоє чоловіків загинули через атаки РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє – постраждали, зокрема дитина.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка.

У селищі Шевченкове постраждала 67-річна жінка, а у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

4 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (сел. Слатине);

у Куп'янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), приватний будинок, господарчу споруду (с. Старовірівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 145 людей. Залишилися 35 людей. Загалом від початку роботи в пункті зареєстровано 5047 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового.