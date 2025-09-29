За тиждень прикордонники знищили 18 одиниць артилерії армії РФ

Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ
Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 18 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 22 по 28 вересня серпня українські прикордонники знищили:
-
артилерія - 18
-
бойові броньовані машини – 3
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 53
-
склади БК та ПММ – 20
-
автомобільна та спецтехніка - 155
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 103
-
БпЛА тактичного рівня - 550
-
позиції та укриття ворога – 701
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
