“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
За тиждень прикордонники знищили 18 одиниць артилерії армії РФ

Також за цей час знищили три бойових броньовані машини.

Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 18 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 22 по 28 вересня серпня українські прикордонники знищили:

  • артилерія - 18

  • бойові броньовані машини – 3

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 53

  • склади БК та ПММ – 20

  • автомобільна та спецтехніка - 155

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 103

  • БпЛА тактичного рівня - 550

  • позиції та укриття ворога – 701

Фото: ДПСУ
