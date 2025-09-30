У лікарні померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки росіян на Київ 7 вересня

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки росіян на Київ 7 вересня.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Тоді в Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви - чоловіка.

Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 5.