Проєкт «Хочу жить»: російський окупант вдруге здався в полон ЗСУ

Цього разу повертатися на обмін він не хоче.

Проєкт «Хочу жить» повідомив про ще одного російського військового, який вдруге потрапив у полон ЗСУ.

Йдеться про Олександра Корнєєва, котрий уперше здався в полон 5 серпня 2024 року, а 12 червня 2025-го його обміняли і окупант повернувся до Росії. Додому він так і не потрапив: його одразу направили до роти «Шторм» і відправили на фронт. Уже за місяць після обміну він знову здався в український полон.

За інформацією проєкту«Хочу жить», щонайменше 133 колишніх російських полонених після обмінів загинули або зникли безвісти. Корнєєв заявив, що цього разу повертатися на обмін не хоче.