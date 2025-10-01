Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Проєкт «Хочу жить»: російський окупант вдруге здався в полон ЗСУ

Цього разу повертатися на обмін він не хоче.

Проєкт «Хочу жить»: російський окупант вдруге здався в полон ЗСУ
російський окупант
Фото: скриншот відео

Проєкт «Хочу жить» повідомив про ще одного російського військового, який вдруге потрапив у полон ЗСУ. 

Йдеться про Олександра Корнєєва, котрий уперше здався в полон 5 серпня 2024 року, а 12 червня 2025-го його обміняли і окупант повернувся до Росії. Додому він так і не потрапив: його одразу направили до роти «Шторм» і відправили на фронт. Уже за місяць після обміну він знову здався в український полон.

За інформацією проєкту«Хочу жить», щонайменше 133 колишніх російських полонених після обмінів загинули або зникли безвісти. Корнєєв заявив, що цього разу повертатися на обмін не хоче.

  • Цього міяця стало відомо, що Україна і Росія тримають контакт стосовно нового обміну полоненими. Україна намагається звільнити ще 1000 людей, зараз іде робота над списками.
  • Контактують секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров і путінський радник Мединський, який брав участь у переговорах.
