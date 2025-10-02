Правоохоронці затримали 4 ділків, яких підозрюють у спробі продажу "трофейної" зброї в Україні

Служба безпеки спільно з Національною поліцією повідомили, що запобігли новим спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів у чотирьох регіонах України.

Як зазначили у СБУ, серед вилученого – російські гранатомети, автомати Калашникова, а також саморобні вибухові пристрої (СВП).

На Херсонщині "на гарячому" затримали 58-річного мешканця Бериславського району, який намагався продати "трофейну" реактивну протитанкову гранату РПГ-26.

Він зберігав засоби ураження у власному будинку під ліжком. Під час огляду схованки знайшли корпуси гранат РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5 із запалами, п’ять тротилових шашок, понад 200 набоїв різного калібру до автоматичної зброї.Як встановило розслідування, виявлені зразки озброєння чоловік знайшов на колишніх місцях дислокації ворожих військ у період окупації правобережжя регіону.

Фото: СБУ Знайдена "трофейна" зброя

У Чернігівській області затримали 48-річного місцевого жителя, який займався виготовленням саморобної вибухівки та маскував її під вогнегасники.

Підпільну "майстерню" він облаштував прямо на території власного домоволодіння. Під час обшуку там знайшли готові СВП, вибухові речовини та інші складові для виготовлення саморобних бомб.

На Рівненщині підозру отримав безробітний мешканець області, який намагався підпільно продати автомат АК-47 та два магазини до нього, котрі він дістав через знайомих у фронтових районах.

Бойовий арсенал для продажу чоловік зберігав у ямі, яку викопав посеред лісу неподалік місця проживання. Під час обшуку зі схрону вилучили 9 артпострілів та 4 бойові гранати, одна з них до підствольного гранатомета.

У Черкаській області затримали колишнього військового, який намагався підпільно продати автомат АК-74, споряджений магазином та глушником, і понад 50 набоїв калібру 5,45 мм.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Їм загрожує до 7 років тюрми.