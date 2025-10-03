“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Майже 20 населених пунктів Сумщини постраждали вчора від російських обстрілів (доповнено)

Ворог атакував 8 територіальних громад.

Наслідки влучання дрона на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російські війська здійснили 35 обстрілів по 19 населених пунктах в 8 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Постраждали люди, зокрема 8-річна дитина. 

Як зазначили у ОВА, під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Краснопільська 
  • Шосткинська
  • Есманьська
  • Андріяшівська.

Доповнення. Пізніше у ОВА повідомили, що 8-річна дитина та двоє дорослих постраждали внаслідок ворожої атаки в Андріяшівській громаді. Медики надали допомогу дівчинці на місці, госпіталізація не знадобилася. Також до лікарів звернулися дві жінки з гострою стресовою реакцією. Їм надали необхідну допомогу на місці.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ.

Також росіяни атакували FPV-дронами, із РСЗВ, завдали ракетного удару, та іншими БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • в Есманьській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • в Андріяшівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

За добу вдалося евакуювати 4 людини.Повітряна тривога в області тривала 18 годин 22 хвилини.
