Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Мінцифри анонсувало сповіщення в "Дії" про перегляд вашої інформації в реєстрах

Такий сервіс вже працює в Естонії.

Мінцифри анонсувало сповіщення в "Дії" про перегляд вашої інформації в реєстрах
Фото: скрін

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що невдовзі застосунок "Дія" інформуватиме українців про те, що хтось переглядає їхні дані у державних реєстрах.

Уряд ухвалив постанову щодо запуску підсистеми моніторингу доступу до даних системи "Трембіта". Відтепер кожен факт обміну даними фіксуватиметься, що унеможливить шахрайство. А для громадян це означатиме push-сповіщення у випадку того, що держава працюватиме з їхньої інформацією. 

У Мінцифри підкреслюють, що повідомлення міститиме пояснення, хто, коли й навіщо зробив запит у реєстрі на ваші дані. Але є винятки: не сповіщатимуть у разі заходів, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим слідством.

Для створення послуги Мінцифри скористалося естонським досвідом - там подібна практика вже запроваджена. 
