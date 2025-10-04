Мінцифри анонсувало сповіщення в "Дії" про перегляд вашої інформації в реєстрах

Такий сервіс вже працює в Естонії.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що невдовзі застосунок "Дія" інформуватиме українців про те, що хтось переглядає їхні дані у державних реєстрах.

Уряд ухвалив постанову щодо запуску підсистеми моніторингу доступу до даних системи "Трембіта". Відтепер кожен факт обміну даними фіксуватиметься, що унеможливить шахрайство. А для громадян це означатиме push-сповіщення у випадку того, що держава працюватиме з їхньої інформацією.

У Мінцифри підкреслюють, що повідомлення міститиме пояснення, хто, коли й навіщо зробив запит у реєстрі на ваші дані. Але є винятки: не сповіщатимуть у разі заходів, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим слідством.

Для створення послуги Мінцифри скористалося естонським досвідом - там подібна практика вже запроваджена.